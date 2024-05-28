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В Ватикане извинились за гомофобное оскорбление папы Римского

В Ватикане извинились за гомофобное оскорбление папы Римского

Ватикан извинился за гомофобное выражение, которое произнес папа Римский Франциск на встрече с епископами. Об этом сообщает Reuters.

«Папа Римский Франциск не хотел использовать гомофобные оскорбления», — отметили в Ватикане.

По данным агентства, понтифик приносит свои извинения всем, кто был оскорблен. В Ватикане напомнили, что глава римско-католической церкви неоднократно заявлял об открытости храмов для всех.

Ранее в ходе конференции итальянских епископов папе Франциску был задан вопрос, следует ли разрешить геям подготовку к рукоположению в священнический сан при условии соблюдения ими целибата. На это он ответил, что не следует.

Затем он, как следует из сообщений, продолжил, сказав по-итальянски, что в Церкви и так уже слишком много frociaggine, что переводится как крайне оскорбительное ругательство в адрес гомосексуалов.

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