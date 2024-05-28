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Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16 до конца 2028 года

Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16 до конца 2028 года

Брюссель до конца 2028 года поставит Киеву 30 истребителей F-16. Об этом глава МИД королевства Аджа Лябиб заявила 28 мая в прямом эфире радиостанции Bel RTL.

«Бельгия берет на себя обязательство передать Украине 30 своих истребителей F-16», — сказала Лябиб.

Она также отметила, что первая партия этих самолетов должна быть поставлена до конца 2024 года. Соглашение о такой военной помощи будет подписано с президентом Украины Владимиром Зеленским, чей срок полномочий истек 20 мая, во время его визита в Брюссель 28 мая.

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