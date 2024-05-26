Сооснователь HRW набросился на Израиль с обвинениями в геноциде

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Сооснователь международной правозащитной организации Human Rights Watch Арье Найер обвинил Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа.

«Когда ЮАР подала [в Международный суд ООН] иск против Израиля, обвинив его в геноциде, я не поддерживал аргументы ЮАР. Я считал, что у Израиля есть право принять ответные меры против [радикальной палестинской группировки] ХАМАС и лишить ее возможности совершить нечто подобное еще раз. Меня беспокоило, что Израиль применяет очень мощное оружие, например бомбы весом 2 тыс. фунтов (907 кг), <…> но даже тогда я не считал, что Израиль совершает геноцид. <…> Моя позиция изменилась, потому что Израиль препятствовал поставкам гуманитарной помощи в Газу. Основными жертвами этого стали не боевики ХАМАС, а дети», – сказал он в эфире телекомпании CNN.

Найер добавил, что объемы продовольствия, воды и топлива, которые Израиль пропускает в палестинский анклав, «недостаточны для 2 млн жителей».