Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена |
Баку «умылся» ливнем с грозой (видео) |
Србазан ждет от Пашиняна «мирного ухода» (обновлено, фото, видео) |
Армения ушла под воду: парализовано ж/д-сообщение с Тбилиси, число жертв растет (обновлено, фото, видео) |
Кадры освобожденного Хейрымлы (видео) |
Джабраил Гаджиев стал чемпионом Европы по борьбе |
Регионы страны под угрозой наводнений (обновлено, видео) |
Помилованные президентом Алиевым вышли на свободу (обновлено, фото) |
Србазан стал кандидатом в премьер-министры Армении |
Главное Мир

Сооснователь HRW набросился на Израиль с обвинениями в геноциде

Сооснователь HRW набросился на Израиль с обвинениями в геноциде

Сооснователь международной правозащитной организации Human Rights Watch Арье Найер обвинил Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа.

«Когда ЮАР подала [в Международный суд ООН] иск против Израиля, обвинив его в геноциде, я не поддерживал аргументы ЮАР. Я считал, что у Израиля есть право принять ответные меры против [радикальной палестинской группировки] ХАМАС и лишить ее возможности совершить нечто подобное еще раз. Меня беспокоило, что Израиль применяет очень мощное оружие, например бомбы весом 2 тыс. фунтов (907 кг), <…> но даже тогда я не считал, что Израиль совершает геноцид. <…> Моя позиция изменилась, потому что Израиль препятствовал поставкам гуманитарной помощи в Газу. Основными жертвами этого стали не боевики ХАМАС, а дети», – сказал он в эфире телекомпании CNN.

Найер добавил, что объемы продовольствия, воды и топлива, которые Израиль пропускает в палестинский анклав, «недостаточны для 2 млн жителей».

Теги:
Из этой рубрики
Пхеньян угрожает Вашингтону и Сеулу
Мир

Пхеньян угрожает Вашингтону и Сеулу

2024/05/27, 00:01
100-летний американец ежедневно пьет водку и вино (фото)
Мир

100-летний американец ежедневно пьет водку и вино (фото)

2024/05/26, 23:55
Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена
Мир

Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена

2024/05/26, 23:42
Власти Мексики выслали в США крупного наркобарона
Мир

Власти Мексики выслали в США крупного наркобарона

2024/05/26, 23:16
Мессенджер ICQ закрывается
Мир

Мессенджер ICQ закрывается

2024/05/26, 23:03
В страшном ДТП в Турции погибли 11 человек, 29 пострадали (обновлено, фото, видео)
Мир

В страшном ДТП в Турции погибли 11 человек, 29 пострадали (обновлено, фото, видео)

2024/05/26, 22:50
Зеленский просит партнеров принять важное решение
Мир

Зеленский просит партнеров принять важное решение

2024/05/26, 22:45
Србазан ждет от Пашиняна "мирного ухода" (обновлено, фото, видео)
Мир

Србазан ждет от Пашиняна «мирного ухода» (обновлено, фото, видео)

2024/05/26, 21:34
Сооснователь HRW набросился на Израиль с обвинениями в геноциде
Мир

Сооснователь HRW набросился на Израиль с обвинениями в геноциде

2024/05/26, 21:32