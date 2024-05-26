Азербайджан представил национальные костюмы на неделе моды в Шеффилде (фото)

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Азербайджанские национальные костюмы были представлены на международной неделе моды в Шеффилде, организованной Ассоциацией культурной Моды и искусства (Cultural Fashion and Art) совместно с городским советом Шеффилда по инициативе руководителя азербайджанской танцевальной и музыкальной группы Сакины Мухтарлы. Об этом сообщает «Азертадж».

Иностранные модели представили азербайджанские национальные костюмы, басгальские келагаи, национальные атрибуты из разных регионов Азербайджана. Также был исполнен музыкальный и танцевальный номер, где юные участники продемонстрировали иностранным гостям национальные костюмы в различных образах, таких как пастушонок, «Сары гялин», девушка, собирающая виноград и юный писатель.