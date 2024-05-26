Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена |
Баку «умылся» ливнем с грозой (видео) |
Србазан ждет от Пашиняна «мирного ухода» (обновлено, фото, видео) |
Армения ушла под воду: парализовано ж/д-сообщение с Тбилиси, число жертв растет (обновлено, фото, видео) |
Кадры освобожденного Хейрымлы (видео) |
Джабраил Гаджиев стал чемпионом Европы по борьбе |
Регионы страны под угрозой наводнений (обновлено, видео) |
Помилованные президентом Алиевым вышли на свободу (обновлено, фото) |
Србазан стал кандидатом в премьер-министры Армении |
Главное Культура

Азербайджан представил национальные костюмы на неделе моды в Шеффилде (фото)

Азербайджан представил национальные костюмы на неделе моды в Шеффилде (фото)

Азербайджанские национальные костюмы были представлены на международной неделе моды в Шеффилде, организованной Ассоциацией культурной Моды и искусства (Cultural Fashion and Art) совместно с городским советом Шеффилда по инициативе руководителя азербайджанской танцевальной и музыкальной группы Сакины Мухтарлы. Об этом сообщает «Азертадж».

Иностранные модели представили азербайджанские национальные костюмы, басгальские келагаи, национальные атрибуты из разных регионов Азербайджана. Также был исполнен музыкальный и танцевальный номер, где юные участники продемонстрировали иностранным гостям национальные костюмы в различных образах, таких как пастушонок, «Сары гялин», девушка, собирающая виноград и юный писатель.

Теги:
Из этой рубрики
Ники Минаж вышла на свободу, заплатив штраф за наркотики (видео)
Культура

Ники Минаж вышла на свободу, заплатив штраф за наркотики (видео)

2024/05/26, 21:55
Азербайджан представил национальные костюмы на неделе моды в Шеффилде (фото)
Культура

Азербайджан представил национальные костюмы на неделе моды в Шеффилде (фото)

2024/05/26, 19:31
Создатели ленты о Рональде Рейгане представили трейлер фильма (видео)
Культура

Создатели ленты о Рональде Рейгане представили трейлер фильма (видео)

2024/05/26, 10:49
Любовь Успенская хочет выпустить альбом на стихи Марии Захаровой
Культура

Любовь Успенская хочет выпустить альбом на стихи Марии Захаровой

2024/05/25, 23:54
Лента о вояже работницы секс-индустрии получила главный приз Каннского кинофестиваля
Культура

Лента о вояже работницы секс-индустрии получила главный приз Каннского кинофестиваля

2024/05/25, 22:45
Певицу Ники Минаж задержали в аэропорту с наркотиками
Культура

Певицу Ники Минаж задержали в аэропорту с наркотиками

2024/05/25, 21:31
Эмин Агаларов спел об идеальной женщине (видео)
Культура

Эмин Агаларов спел об идеальной женщине (видео)

2024/05/25, 19:50
Маргарита Терехова попала в больницу
Культура

Маргарита Терехова попала в больницу

2024/05/25, 17:26
Швыдкой: Азербайджан гарантирует возвращение экспонатов
Культура

Швыдкой: Азербайджан гарантирует возвращение экспонатов

2024/05/23, 18:00