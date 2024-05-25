Каладзе уверен в преодолении парламентом Грузии вето президента

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Грузия преодолеет вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили, на закон об иноагентах, несмотря на планируемые со стороны США санкции. Об этом 25 мая заявил мэр Тбилиси, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Он также выразил удивление тем фактом, что США, которых Грузия считает стратегическим партнером, угрожает ввести санкции из-за действий легитимно избранного парламента.

«Но, несмотря на это, мы преодолеем вето, так как здесь речь идет об интересах страны, суверенитете, нашей государственности, что очень важно для каждого грузина», — сказал Каха Каладзе. Его слова приводит «Sputnik Грузия».

Он также заявил, что, по его мнению, отношениям между Грузией и США нужна перезагрузка.