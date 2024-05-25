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Посол Мамедов рассказал в Турции о пути Азербайджана к свободе (фото)

Посол Мамедов рассказал в Турции о пути Азербайджана к свободе (фото)

В здании Администрации президента Турции в Анкаре был организован прием по случаю 28 мая – Дня независимости Азербайджана.

В мероприятии приняли участие спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, генеральный прокурор Бекир Шахин, представители Вооруженных сил Турции, депутаты парламента, руководители и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в братской стране, сообщает «Репорт».

В официальной части посол в Турции Рашад Мамедов рассказал о пути к свободе – первого независимого государства исламского мира. Затем спикер Нуман Куртулмуш рассказал о важности Азербайджана и Турции в тюркском мире.

Далее был показан видеоролик, посвященный Азербайджану.

Мероприятие продолжилось выступлениями артистов Азербайджанской государственной филармонии, танцевального коллектива, были исполнены произведения азербайджанских композиторов и народные песни.

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