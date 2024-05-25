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При обстреле Белгородской области погибли 4 человека (обновлено, фото, видео)

При обстреле Белгородской области погибли 4 человека (обновлено, фото, видео)

23:49 Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области выросло до четырёх человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырёх человек. В городской больнице № 2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский», — сообщил он.

По словам губернатора, в больницах находятся 12 пострадавших от огня ВСУ.

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22:29 Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области возросло до трёх, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в посёлке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой», — сообщил он.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате атаки ВСУ в посёлке Дубовое и селе Таврово пострадали четыре человека.

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20:59 Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Октябрьский Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки два человека погибли, 10 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким», — написал Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, 10 человек пострадали, в том числе восьмилетний ребёнок. В результате атаки жители посёлка получили осколочные ранения различных частей тела, все доставлены в медучреждения, им оказывается необходимая помощь. Одну из пострадавших женщин отпустили домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, из-за прямого попадания снаряда загорелся частный дом. В настоящее время пожарные ликвидируют очаг возгорания. В 21 частном доме выбиты окна, повреждены заборы, фасады и крыши, пояснил глава региона. В одном многоквартирном доме также выбиты окна в нескольких квартирах. Разрушения фиксируются и в торговых точках. Из-за падения снаряда посечены 23 машины, дополнил Гладков.

Оперативные службы работают на месте ЧП.

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