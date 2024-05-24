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Госдеп анонсировал визит Блинкена в Молдову и Чехию

Госдеп анонсировал визит Блинкена в Молдову и Чехию

Глава Госдепа Энтони Блинкен едет в Кишинев и Прагу, сообщается на сайте ведомства.

Как заявил представитель госсекретаря США Мэтью Миллер, визит состоится с 28 по 31 мая.

«В Кишиневе госсекретарь Блинкен встретится с президентом Молдовы Майей Санду и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы подтвердить поддержку США прогресса Молдовы в вопросах вступления в ЕС и энергетической безопасности. В Праге он встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, совместную оборонную модернизацию и углубление энергетических связей», — говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что во время посещения Праги Блинкен поучаствует в неформальной встрече глав МИД стран НАТО. В ведомстве подчеркнули, что в ходе переговоров стороны обсудят, в частности, подготовку к саммиту альянса, который пройдет в США в июле.

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