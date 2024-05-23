Экс-премьер Словакии: Европа не станет помогать Армении

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Европа не может и не будет помогать Армении в плане безопасности.

Об этом заявил экс-премьер Словакии Ян Чарногурский.

Бывший премьер-министр Словацкой республики в составе Чехословакии дал понять, что Европа далеко от Кавказа, а также напомнил, что у бывшей Чехословакии очень грустный опыт, когда между двумя войнами у Чехословакии были договоры с Францией и Англией, но те практически ничем не помогли.

По его мнению, Европа не станет помогать Армении в вопросе безопасности, поскольку у нее даже нет потенциала для помощи.