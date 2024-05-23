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Соцсеть Илона Маска открыла офис в Турции из-за требования властей

Соцсеть Илона Маска открыла офис в Турции из-за требования властей

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску социальная сеть X, ранее известная как Twitter, открыла представительство в Турции после многочисленных требований турецких властей.

О этом объявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадыр Уралоглу в эфире CNN Turk.

По словам министра, компания X не могла назначить своего представителя в Турции, однако они вели переговоры. В качестве эффективного давления на соцсеть было введено ограничение на рекламу, а также принято решение о возможном ограничении доступа к ней. После этого X открыла свое представительство в Турции. Уралоглу также отметил, что если бы компания X не открыла свое представительство, она столкнулась бы с штрафами.

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