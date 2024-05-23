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Главное Общество

В Азербайджане педагогам запретили курить и прогуливать занятия

В Азербайджане педагогам запретили курить и прогуливать занятия

В Азербайджане утверждены правила этического поведения учителей.

Соответствующее решение принято коллегией Министерства науки и образования.

Правила определяют принципы этического поведения педагогов, а также отношения, связанные с их соблюдением, и распространяются на педагогов, работающих во всех типах образовательных учреждений.

Согласно правилам, педагогам запрещено курить на территории учебного заведения. Должны соблюдаться исполнительная и трудовая дисциплина, педагоги не должны отсутствовать на работе без уважительной причины.

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