В Азербайджане педагогам запретили курить и прогуливать занятия

169 Просмотров

В Азербайджане утверждены правила этического поведения учителей.

Соответствующее решение принято коллегией Министерства науки и образования.

Правила определяют принципы этического поведения педагогов, а также отношения, связанные с их соблюдением, и распространяются на педагогов, работающих во всех типах образовательных учреждений.

Согласно правилам, педагогам запрещено курить на территории учебного заведения. Должны соблюдаться исполнительная и трудовая дисциплина, педагоги не должны отсутствовать на работе без уважительной причины.