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ЕСПЧ вынес неожиданное решение по делу Саакашвили

ЕСПЧ вынес неожиданное решение по делу Саакашвили

Европейский суд по правам человека полностью отклонил две жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в которой он обвинял нынешние власти страны в преследовании по политическим мотивам. Решение было опубликовано на сайте суда, передает ТАСС.

Согласно опубликованному вердикту, Саакашвили утверждал, что приговоры, вынесенные против него 5 января и 28 июня 2018 года, «были основаны на непроверенных слухах и других ненадежных доказательствах». При этом он считает, что рассматривавший его дело судья не отвечал критериям независимости и беспристрастности. Также он заявил, что «не мог предвидеть, что осуществление полномочия президентского помилования, которым он был наделен, <…> может повлечь за собой уголовную ответственность». Это касается приговора в связи с его решением о помиловании высокопоставленных офицеров МВД, осужденных по резонансным делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

«Заявитель также жаловался, что скрытая цель властей заключалась в использовании уголовно-правового механизма против него с целью подвергнуть его политическому преследованию, в нарушение статьи 18 Европейской конвенции по правам человека, рассматриваемой в сочетании со статьями 6 и 7», – говорится в материалах дела. Статья 18 регулирует «пределы использования ограничений в отношении прав», статьи 6 и 7 защищают «право на справедливое судебное разбирательство» и «наказание исключительно на основании закона», соответственно.

«Суд единогласно признал неприемлемой обе жалобы истца 6232/20 и 22394/20 по статье 18 ЕКПЧ», – говорится в постановлении. Аналогично были отклонены и претензии в рамках статей 6 и 7.

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