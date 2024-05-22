Эрдоган ждет от мирового сообщества дальнейших шагов по признанию Палестины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о признании Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией. Лидер государства при этом выразил признательность главам всех трех стран от своего имени и народа Турции.

«Мы также призываем другие страны, которые еще не признали государство Палестина, сделать то же самое», – заявил он.

Ранее МИД Турции также поприветствовал решение европейских стран и назвал признание Палестины требованием международного права, справедливости и совести.

«Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы больше стран признали Палестину», – добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.