Эрдоган ждет от мирового сообщества дальнейших шагов по признанию Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о признании Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией. Лидер государства при этом выразил признательность главам всех трех стран от своего имени и народа Турции.
«Мы также призываем другие страны, которые еще не признали государство Палестина, сделать то же самое», – заявил он.
Ранее МИД Турции также поприветствовал решение европейских стран и назвал признание Палестины требованием международного права, справедливости и совести.
«Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы больше стран признали Палестину», – добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.