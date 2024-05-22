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Член парламента Новой Каледонии направила протест Макрону

Член парламента Новой Каледонии направила протест Макрону

Член парламента Новой Каледонии, глава политической организации «Прогрессивная мультикультурная Новая Каледония» Мария Изабелла Салига-Лутовика направила обращение президенту Франции Эммануэлю Макрону, выразив протест против его визита в Новую Каледонию.

В письме говорится, что противоправное решение Макрона о расширении избирательной массы вызвало гнев канакского народа, и что высокопоставленные чиновники Франции отнеслись к законному требованию канакского народа о деколонизации с презрением и высокомерием.

В нем подчеркивается, что таким способом Франция хочет сохранить «колониальный статус-кво» Новой Каледонии.

Мария Изабелла отметила, что жители Новой Каледонии не согласны быть жертвами эго и политических игр Эммануэля Макрона, который грезит попасть в историю Франции как президент, конституционно закрепивший повторную колонизацию Новой Каледонии.

Автор письма указывает на ответственность Франции и, в частности, Макрона за трагедию, произошедшую в Новой Каледонии, в частности, на убийство канаков. Салига-Лутовика подчеркнула, что представители канакской молодежи были убиты местными силовиками, действовавшими при поддержке французского правительства, в частности французских правоохранительных органов. Депутат заявила, что эти отряды силовиков порождают расовую вражду в ее стране.

Сообщив о создании «Коллектива жертв майских беспорядков 2024 года в Новой Каледонии» депутат отметила, что канаки, пострадавшие в результате трагедии, будут требовать от французского государства компенсацию.

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