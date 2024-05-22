Хакан Фидан: Я призываю всех наших братьев в тюркском мире громче высказываться против жестокости в Газе

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в отсутствии усилий Запада по прекращению конфликта в секторе Газа риски его распространения продолжают постоянно расти.

«Запад хранил молчание перед лицом этих притеснений [палестинцев со стороны Израиля] и гуманитарного кризиса. Международные организации оставались неактивными, а международные нормы – недостаточными. С каждым днем растут риски распространения этого конфликта на более широкую географию, а также возрастает опасность социальной эскалации», – цитирует Фидана телеканал TRT.

Он указал, что рассчитывает на то, что «тюркский мир займет единую позицию и подаст пример международному сообществу, что будет способствовать устранению опасности географического распространения конфликта и социальной эскалации».

Глава МИД подчеркнул, что «решение о создании двух государств [независимых и признанных Палестины и Израиля] должно быть реализовано ради устойчивого решения» ближневосточной проблемы и «прекращения жестокости, из-за которой десятки тысяч людей, включая женщин и детей, уже погибли в секторе Газа». Он напомнил, что Турция обеспечивает доставку в Газу примерно трети всего объема международной помощи.

«С самого начала мы подчеркивали важность справедливого и постоянного решения проблемы. Палестинское государство должно быть признано, и мы должны сосредоточиться на реализации решения на основе двух государств», – сказал он.

Министр напомнил, что Турция «на данном этапе прекратила торговлю с Израилем» в качестве меры противодействия.

«Мы объявили о своем решении стать участниками разбирательства в Международном суде ООН, которое инициировано ЮАР против Израиля. Необходимо усилить международное давление на Израиль во всех сферах. В этом контексте я призываю всех наших братьев в тюркском мире громче высказываться против жестокости в Газе и предпринять более конкретные шаги, чтобы положить этому конец», – сказал Фидан.