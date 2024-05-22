Вован и Лексус «раскрутили» американского сенатора на разговор о планах по Украине

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Американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Украине придется отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

По словам сенатора, Украине нужно вступить в НАТО, и по этому поводу должны вестись переговоры.

«Но есть часть территорий нынешней Украины, где в основном проживают русскоязычные люди. И эта территория не будет оставаться в составе Украины», — сказал Браунбек.