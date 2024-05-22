Полиция изъяла автомат у наркокурьера в Исмайыллы

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Сотрудниками отделения полиции Исмайыллинского района проведена операция против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и занимающихся оборотом наркотических средств.

В ходе мероприятий были задержаны Вугар Мамедов, Амиль Боятов, Заур Ширинов и Сайяр Мамедов., сообщили в пресс-службе МВД.

«У них были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, магазин и 30 патронов, а также наркотические средства (марихуана, героин и метамфетамин).

Задержанные заявили, что в обмен на оплату были вовлечены в наркокурьерство. Они должны были доставить огнестрельное оружие и наркотики в заранее оговоренное место.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.