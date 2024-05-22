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Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по России

Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по России

Группа американских конгрессменов направила к главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для ударов по целям внутри России.

Письмо было направлено в том числе на фоне ухудшения ситуации на харьковском направлении, где политика США ограничила возможность украинской стороны «дать отпор российским войскам» с помощью американского оружия, сказано в нем, передает «РБК».

«Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации [США]. Крайне важно, чтобы администрация [президента Джо] Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр военных действий», — считают конгрессмены.

Также они призвали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. К концу года планируется обучить только 12 летчиков, этого недостаточно, полагают подписанты. Еще одно их требование — обеспечить Украину необходимым ей количеством систем ПВО Patriot.

Письмо подписали 13 членов конгресса, среди них семь демократов и шесть республиканцев.

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