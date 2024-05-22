Азербайджанская делегация прибыла в Тегеран на церемонию прощания с Раиси (обновлено, видео) |
Швеция усилила оборону острова Готланд из-за «возможного захвата острова Россией» |
В Иране заявили, что вертолет Раиси нашли их дроны, а турецкие не справились |
Ирландия, Норвегия и Испания официально признали Палестинское государство |
В Новой Каледонии восстание против французского колониализма набирает обороты (видео) |
«Это был не туман. Через 30 секунд наш пилот заметил…». Глава администрации президента Ирана раскрыл шокирующие подробности |
Блинкен: Иранский народ выиграл от гибели Раиси |
Писториус: Запад не собирается сбивать ракеты России над Украиной |
В Азербайджане повысилась стоимость муки (видео) |
Главное Мир

В Италии арестовали босса турецкой преступной группировки Барыша Боюн

В Италии арестовали босса турецкой преступной группировки Барыша Боюн

Главарь турецкой организованной преступной группировки Барыш Боюн арестован в Италии, под Римом. На родине он считается одним из самых разыскиваемых преступников, в 2022 году прокуратура Стамбула выдала международный ордер на арест преступника, передает ТАСС.

Примечательно, что Боюн, обвиняемый в организации вооруженной банды, причастности к терроризму, убийстве и торговле оружием, ранее уже задерживался в Италии. Но в 2023 году итальянские судебные инстанции отклонили запрос Турции об экстрадиции, мотивировав отказ тем, что, будучи курдского происхождения, Боюн может подвергнуться пыткам на родине. Как пишет газета La Repubblica, премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила личную просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о высылке преступника, а в операции по задержанию могли быть задействованы представители турецких спецслужб, а также Интерпола.

В ходе обширной полицейской операции, прошедшей в разных частях Италии, включая остров Сицилия, были арестованы 18 членов турецкой преступной группировки. Как уточняет Radio-1, Боюн был задержан в доме под Витербо (60 км от Рима).

Теги:
Из этой рубрики
Китай ввёл санкции против 12 американских компаний
Мир

Китай ввёл санкции против 12 американских компаний

2024/05/22, 14:05
Песков назвал заявление Блинкена о гибели Раиси хамским
Мир

Песков назвал заявление Блинкена о гибели Раиси хамским

2024/05/22, 13:51
Секретарь СНБО Литвиненко: Шансы на прорыв невелики
Мир

Секретарь СНБО Литвиненко: Шансы на прорыв невелики

2024/05/22, 13:22
Швеция усилила оборону острова Готланд из-за «возможного захвата острова Россией»
Мир

Швеция усилила оборону острова Готланд из-за «возможного захвата острова Россией»

2024/05/22, 13:04
Захарова заявила о «сатанизации» властей Армении
Мир

Захарова заявила о «сатанизации» властей Армении

2024/05/22, 12:51
Пентагон заявил о запуске Россией в космос "ужасающего оружия"
Мир

Пентагон заявил о запуске Россией в космос «ужасающего оружия»

2024/05/22, 12:13
Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по России
Мир

Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по России

2024/05/22, 11:59
Зеленский: Путин останется у власти "до смерти"
Мир

Зеленский: Путин останется у власти «до смерти»

2024/05/22, 11:55
Послы Израиля отозваны из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины
Мир

Послы Израиля отозваны из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

2024/05/22, 11:26