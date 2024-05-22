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Соцсеть Трампа несет огромные убытки

Соцсеть Трампа несет огромные убытки

Социальная сеть Дональда Трампа отчиталась о многомиллионных убытках. По итогам первого квартала Truth Social получила убыток в размере $327,6 млн, говорится в отчете управляющей компании Trump Media and Technology Group (TMTG).

В этом году Truth Social потратила $6,3 млн на закрытие сделки со SPAC-компанией Digital World Acquisition для размещения своих ценных бумаг на бирже. Еще порядка $311 млн ушло на конвертацию векселей и погашение долговых обязательств перед завершением IPO.

Убытки соцсети бывшего президента США за три месяца уже в несколько раз превышает значение за весь прошлый год. Для сравнения: за январь — декабрь 2023-го убытки компании составили всего $58 млн.

В TMTG отказываются признавать критичность ситуации.

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