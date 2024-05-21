Китайские ученые близки к сохранению вечной жизни человеческого мозга

111 Просмотров

Китайские ученые приблизились к тому, чтобы сохранить вечную жизнь человеческого мозга. Об этом пишет Daily Mail.

Они сумели заморозить и разморозить ткань мозга. С помощью эмбриональных стволовых клеток человека были выращены органоиды, которые поместили в различные химические соединения, а затем заморозили и успешно разморозили.

Размороженные нейроны продолжали посылать сигналы в обычном режиме.

«Это не только прорыв для неврологов, которые хотят изучить новые лекарства, но и может продвинуть фантастическую идею возвращения людей к жизни в будущем», – комментирует издание.