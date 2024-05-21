Париж дополнительно направит военных в Новую Каледонию, две страны эвакуируют своих граждан

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Совет по обороне Франции под председательством президента республики Эмманюэля Макрона принял решение направить дополнительный воинский контингент в Новую Каледонию на фоне беспорядков.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По его данным, военнослужащие займутся обеспечением безопасности общественных зданий. О каком количестве военных идет речь, не уточняется.

Новая Зеландия и Австралия объявили об эвакуации своих граждан из Новой Каледонии, где продолжаются вспыхнувшие 13 мая протесты.

Глава новозеландского МИД Уинстон Питерс отметил, что на ближайшие дни запланированы рейсы из Нумеа в Окленд, с аналогичным заявлением выступила его австралийская коллега Пенни Вонг.

«Новозеландцы в Новой Каледонии пережили несколько сложных дней, и их возвращение домой – это первоочередная задача для правительства», – указал Питерс в заявлении, распространенном МИД страны.

Отмечается, что запланированный на 21 мая рейс станет «первым из серии перелетов, возвращающих граждан домой».

«Мы получили разрешение на выполнение двух рейсов для эвакуации из Новой Каледонии австралийских граждан и туристов из других стран. Министерство иностранных дел связывается с зарегистрированными консульством австралийцами и распределяет пассажиров, исходя из потребности в репатриации», – указала в свою очередь Вонг на своей странице в соцсети X.

Она добавила, что австралийское правительство продолжает работать над организацией дополнительных рейсов, которые позволят эвакуировать из Новой Каледонии всех, кто в этом нуждается. На сегодня 300 человек зарегистрировались в консульстве страны и обратились за помощью в репатриации на родину после начала протестов.