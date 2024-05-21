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Боррель в курсе о запросе на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Боррель в курсе о запросе на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что принял к сведению запрос прокурора МУС выдать ордера на арест в отношении руководителей Израиля и лидеров движения ХАМАС. Об этом он написал в соцсети X.

Боррель заявил, что принял к сведению решение Международного уголовного суда запросить ордера на арест в Отделении предварительного производства МУС в отношении Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Беньямина Нетаньяху и Йоава Галанта.

«Мандат МУС, как независимого международного учреждения, заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений в соответствии с международным правом», — добавил глава дипломатии Евросоюза.

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Боррель в курсе о запросе на арест лидеров Израиля и ХАМАС
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