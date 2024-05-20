Коливанд: Все находившиеся на борту вертолета погибли в первые же минуты после катастрофы

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Обломки вертолета иранского президента Эбрахима Раиси были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. м.

Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

«Спасатели общества Красного Полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2 500 м», – приводит его слова телеканал IRIB. Как отметил Коливанд, в поисково-спасательной операции приняло участие более 2 тыс. человек. По его утверждению, операция была проведена исключительно силами иранцев, иностранная помощь не понадобилась.

«Все находившиеся на борту вертолета погибли в первые же минуты после катастрофы», – добавил Коливанд.