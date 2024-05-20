Байрамов соболезнует Ирану

88 Просмотров

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна.

Об этом говорится в публикации главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети X.

«Глубоко потрясен известием о смерти президента Ирана, министра иностранных дел, моего дорогого друга Хусейна Амира Абдоллахияна и других официальных лиц. Выражаю глубочайшие соболезнования братскому народу Ирана, семьям и друзьям тех, кто погиб в результате этого трагического происшествия», – говорится в публикации Байрамова.