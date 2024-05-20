Премьер Пакистана объявил о дне траура в стране в связи с гибелью Раиси

197 Просмотров

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел исламской республики Амира Абдоллахияна и объявил о дне трауре в своей стране из-за этой трагедии.

Шариф напомнил, что менее месяца назад Раиси и Абдоллахиян посетили с визитом Пакистан.

«Они были хорошими друзьями Пакистана. Пакистан будет соблюдать день траура, флаг будет приспущен в знак уважения к президенту Раиси и его соратникам, а также в знак солидарности с братским Ираном», – написал Шариф в Х.

Глава правительства выразил соболезнования и сочувствие иранскому народу.

«С тревогой следил за развитием событий, связанных с сообщениями об аварийной посадке вертолета президента Раиси. Надеялся на хорошие новости. Увы, этого не произошло. Я вместе с правительством и народом Пакистана выражаю наши глубочайшие соболезнования и сочувствие иранскому народу в связи с этой ужасной утратой», – отметил Шариф.

Он подчеркнул, что «великая иранская нация преодолеет эту трагедию с присущим ей мужеством».