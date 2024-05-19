Раиси попал в авиакатастрофу, его жизнь под угрозой (обновлено, фото, видео)

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19:22 В районе крушения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси отсутствует интернет-связь. Об этом сообщает Tasnim News. На месте аварии огромные валуны высотой более 70 метров расположены рядом с друг другом. Они мешают спасателям и людям вести поиски и продвигаться вперед. В районе Карадаг были сформированы народные группы и команды для поиска президентского вертолета, но погодные условия очень осложняют работу.



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19:21 Одна из поисково-спасательных групп достигла места жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, проинформировал глава иранского общества Красного Полумесяца.

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19:10 Аккаунты Революционной гвардии Ирана в социальных сетях начали размещать черный флаг.

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19:09 Жизни президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна «под угрозой» после сообщений об инциденте с вертолетом, заявил Reuters иранский чиновник. «Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места происшествия, очень тревожит».

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19:00 Делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место жесткой посадки вертолета Ибрагима Раиси, проинформировал пресс-секретарь иранского кабмина.

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18:59 Агентство IRNA публикует последнюю фотографию вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси по окончании открытия гидроузла «Киз Каласы».

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18:54 Поисково-спасательные операции по поиску вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси продолжаются.



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18:49 Кадры погодных условий в районе крушения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.

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18:45 Пресс-секретарь МЧС Ирана заявил, что из-за плохой погоды воздушные операции по поиску вертолета приостановлены, спасательные работы ведут пешие бригады спасателей.

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18:44 Растут опасения, что инцидент с президентом Ирана является «серьезным» и «существует высокая вероятность ранений». Об этом сообщает Politico.

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18:42 Не менее 40 спасательных бригад занимаются поиском вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца.



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18:38 Иранские граждане в мавзолее Имама Резы читают молитвы о здравии президента Ирана Ибрагима Раиси и его спутников.



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18:29 Новые кадры поисково-спасательных операций после сообщения о крушении вертолета, на борту которого был президент Ирана Ибрагим Раиси.



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18:25 Густой туман накрыл район предполагаемой аварии вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.

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18:19 Последний снимок президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД Ирана, сделанный перед катастрофой с вертолетом, публикуют иранские СМИ.

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18:15 На место крушения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси направили 8 карет скорой помощи, пишет Tasnim.

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18:10 Иранские СМИ публикуют точное местонахождение вертолета с президентом Ирана Ибрагима Раиси. Место крушения вертолета с Раиси и его спутниками находилось в районе села Узи, расположенного в лесах Арсбарана, к месту крушения были направлены спасательные бригады. Район, где произошла авария, является одним из самых труднодоступных районов, что стало проблемой для спасателей..

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18:08 С людьми с потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси не было установлено никаких контактов. Об этом заявил местным СМИ представитель Тебриза в парламенте Ахмад Алирезабиги.

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18:05 Иранское агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси в порядке и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз.

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18:04 По данным достоверных источников, до сих пор не было связи со спутниковым телефоном президента Ирана Ибрагима Раиси и нет данных по точному месту инцидента, сообщает Tehran Times.

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18:03 Первые кадры с места происшествия и спасательной операции.



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17:57 Спасательные отряды добрались до района, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана, передает агентство IRNA.

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17:56 Иранские телеканалы успокаивают население.



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17:55 Президент Ирана Ибрагим Раиси добирается до ближайшего города пешком, сообщает Mehr. Президент вместе с остальными пассажирами пройдут расстояние по суше, чтобы добраться до Тебриза.



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17:47 Прибытие спасательных бригад на место жесткой посадки вертолета президента Ирана еще ожидается, связи с Ибрагимом Раиси нет. Об этом сообщил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. По его данным, вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку из-за тумана. Рельеф местности затрудняет доступ к месту происшествия.

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17:39 Президент Ирана в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз. Об этом сообщает агентство Mehr.

Воздушное судно село примерно в 600 километрах от Тегерана. Известно, что в президентской колонне было три вертолёта. Два из них, на борту которых находились иранские министры и чиновники, благополучно прибыли к месту назначения.

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17:32 К месту крушения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси направлены дроны и спасательные группы Красного Полумесяца.

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17:22 Масштабную операцию по поиску потерпевшего аварию на северо-западе Ирана вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси, начали спасательные силы Красного Полумесяца. Им оказывают содействие вспомогательные военные и полицейские силы.

Спасатели пытаются добраться до места происшествия. Сложные погодные условия затрудняют спасателям доступ к месту жесткой посадки.

Раиси возвращался со встречи с президентом Ильхамом Алиевым на границе с Азербайджаном, где прошла церемония ввода и сдачи в эксплуатацию двух гидроузлов.

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17:07 Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку, команды спасателей пытаются добраться до места происшествия. Об этом сообщает гостелеканал IRIB.

Вместе с президентом Ирана Раиси в вертолете находился и глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян.