В ФРГ возросли случаи нападения на политиков

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В Германии за год резко выросло число преступлений против граждан, занимающихся политикой, сообщает REUTERS. Попытки запугивания, угрозы, физическое насилие – в 2023 году в стране было зарегистрировано 3691 подобное деяние в отношении чиновников, депутатов и членов политических партий, указывает глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в гостевой статье для газеты Welt am Sonntag, опубликованной на сайте издания.

По ее данным, 80% от почти 3700 преступлений против занимающихся политикой граждан в Германии в 2023 году были связаны с насилием. Для сравнения: в 2022 году подобных преступлений было 1994, из них 67% – насильственных. Люди, ставшие жертвами, «подвергались угрозам, на их бюро нападали, их частную собственность портили или уничтожали», перечисляет министр.

«Сейчас мы переживаем опасный виток эскалации, проявляемого из-за презрительного отношения к политике и агрессивности. Эту спираль нам необходимо остановить», – подчеркивает Фезер.

В статье она напоминает об убийстве из пистолета активно помогавшего беженцам главы административного округа Кассель, христианского демократа Вальтера Любке (Walter Lübcke) в июне 2019-го года, нападении на кандидата от социал-демократов в депутаты Европарламента Маттиаса Экке (Matthias Ecke), случившемся в Дрездене 3 мая текущего года, и ряде других подобных случаях.

«Мы должны недвусмысленно показать, что правовое государство не потерпит такого насилия – ни в отношении «зеленых», ни в отношении политиков «Альтернативы для Германии», ни в отношении представителей любой другой партии», – заявила глава МВД.

«Политики – не единственная цель нападений, – продолжает Нэнси Фезер. – Насилие в отношении волонтеров, полицейских и сотрудников экстренных служб также направлено против нашего сообщества. Преступники превозносят себя как ведущих борьбу с «системой», которую они презирают. Но они были и остаются грубыми насильственными преступниками, заслуживающими презрения. Именно так и нужно их преследовать, проводя усиленные расследования».

Министр напоминает, что в последние годы уже произошло ужесточение законов, регулирующих наказание за политически мотивированные преступления. «Это было правильно, но этого не достаточно», – добавляет она.

Среди мер, которые, по оценке главы МВД ФРГ, нужны, чтобы противостоять росту числа таких деяний, – увеличение штата федеральной полиции и полиции в федеральных землях, последовательное преследование преступников, а также более быстрые судебные разбирательства и более жесткие наказания. Кроме того, необходимо ужесточение контроля в рамках закона о ношении оружия, следует из статьи Фезер.