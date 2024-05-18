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Франция объявила военное положение в Новой Каледонии

Франция объявила военное положение в Новой Каледонии

После массовых акций протестов в Новой Каледонии Верховный совет Франции объявил на острове военное положение. На остров было направлено большое количество военных, сотрудников полиции, жандармерии и спецслужб.

Сотни протестующих были арестованы, все демонстрации и акции были запрещены, а социальные сети – заблокированы. Въезд журналистов на остров ограничен.

Отметим, что в Новой Каледонии (заморской территории Франции в Тихом океане) несколько дней назад прошли акции протеста против тяжести социального положения, безработицы и дискриминации. Столкновение между протестующими и полицией привело к гибели двух полицейских и трех участников акции.

Новая Каледония находится на расстоянии 16 тысяч километров от Франции в Тихом океане недалеко от Австралийского континента, и, несмотря на это большое расстояние, Франция превратила остров в свою колонию и эксплуатирует его, что встречается протестами со стороны местного населения.

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