СМИ: во Франции двух человек задержали по подозрению в подготовке терактов

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Два радикальных исламиста задержаны во Франции по подозрению в подготовке скоординированных терактов.

Об этом сообщило радио RTL со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

Задержанные – два молодых человека в возрасте 18 и 15 лет, один родом из региона Гранд-Эст на востоке страны, другой – из Окситании, на западе. По версии Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка), на протяжении нескольких недель они обсуждали через интернет подготовку к нападениям, чтобы совершить их в разных местах одновременно. Следователи не смогли установить, где именно должны были произойти нападения, однако считают, что они должны были случиться в ближайшее время.

Прокуратура утверждает, что оба задержанных открыто симпатизируют радикальным исламистам.