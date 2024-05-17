Оверчук о тесном сотрудничестве с Азербайджаном

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Россия нацелена на обеспечение транспортно-логистической связанности большой Евразии, чтобы обеспечить лучшие конкурентные условия.

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на пленарной сессии форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.

По его словам, это позволит обеспечить лучшие конкурентные условия товаропроизводителям.

«Коллеги здесь уже говорили о тех инфраструктурных проектах, о создании коридора Север- Юг, которые мы ведем вместе с нашими партнерами. Здесь мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном. Это развитие и железнодорожных перевозок, и развитие автомобильных перевозок», – сказал он.

«Мы прежде всего нацелены на обеспечение транспортно-логистической связанности большой Евразии, таким образом мы понимаем, что мы обеспечиваем для наших товаропроизводителей лучшие конкурентные условия для выхода на рынки глобального Юга», – добавил Оверчук.