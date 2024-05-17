Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией |
Алиев и Лукашенко в Шуше. Президент Беларуси подарил городу тракторы. Фотографии |
Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах |
Беларусь построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей |
Путин сделал неожиданное заявление о планах по Харькову |
Азербайджан потребовал от Франции извинений |
Запад готовит скоординированное давление на Зеленского: французские СМИ раскрыли детали плана |
Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве |
Азербайджан решил возобновить работу своего посольства в Иране |
Главное Экономика

Оверчук о тесном сотрудничестве с Азербайджаном

Оверчук о тесном сотрудничестве с Азербайджаном

Россия нацелена на обеспечение транспортно-логистической связанности большой Евразии, чтобы обеспечить лучшие конкурентные условия.

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на пленарной сессии форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.

По его словам, это позволит обеспечить лучшие конкурентные условия товаропроизводителям.

«Коллеги здесь уже говорили о тех инфраструктурных проектах, о создании коридора Север- Юг, которые мы ведем вместе с нашими партнерами. Здесь мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном. Это развитие и железнодорожных перевозок, и развитие автомобильных перевозок», – сказал он.

«Мы прежде всего нацелены на обеспечение транспортно-логистической связанности большой Евразии, таким образом мы понимаем, что мы обеспечиваем для наших товаропроизводителей лучшие конкурентные условия для выхода на рынки глобального Юга», – добавил Оверчук.

Теги:
Из этой рубрики
Оверчук о тесном сотрудничестве с Азербайджаном
Экономика

Оверчук о тесном сотрудничестве с Азербайджаном

2024/05/17, 19:32
Anglo-Asian Mining начала переговоры с Азербайджаном для доступа к месторождениям в Карабахе
Экономика

Anglo-Asian Mining начала переговоры с Азербайджаном для доступа к месторождениям в Карабахе

2024/05/17, 11:00
Chevron может расстаться с активами в Северном море
Экономика

Chevron может расстаться с активами в Северном море

2024/05/17, 00:51
Болгария хочет отсудить у «Газпрома» более €400 млн
Экономика

Болгария хочет отсудить у «Газпрома» более €400 млн

2024/05/16, 23:56
Манасерян: Армения не блещет в плане конкурентоспособности
Экономика

Манасерян: Армения не блещет в плане конкурентоспособности

2024/05/16, 22:18
ЕБРР прогнозирует более чем 3-процентный рост ВВП в Азербайджане
Экономика

ЕБРР прогнозирует более чем 3-процентный рост ВВП в Азербайджане

2024/05/16, 21:11
Эрдоган: Работа БТК возобновится на полную мощь
Экономика

Эрдоган: Работа БТК возобновится на полную мощь

2024/05/16, 19:55
Азербайджан может приобрести у Беларуси крупный рогатый скот
Экономика

Азербайджан может приобрести у Беларуси крупный рогатый скот

2024/05/16, 19:43
Беларусь займется разработкой проекта агрогородков для Азербайджана
Экономика

Беларусь займется разработкой проекта агрогородков для Азербайджана

2024/05/16, 19:35