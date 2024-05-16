Лукашенко пригласил Ильхама Алиева посетить Беларусь (видео)

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Беларусь и Азербайджан готовы значительно расширить промкооперацию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что Беларусь и Азербайджан реализуют дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества. В скором времени в Минске состоится заседание межправительственной комиссии, с учетом новых договоренностей стороны решили актуализировать этот документ.

По словам Александра Лукашенко, что-то уже устарело и есть проекты, которые надо не просто прорабатывать, а осуществлять.

«Мы обсудили все вопросы, закрытых тем не было. Это не только техника МТЗ – совместное производство, но и совместное производство мазовской техники, пожарной техники. Производство лифтового оборудования (старые лифты в советских домах надо менять) – мы сохранили это производство и готовы здесь с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику», – заявил Президент.

Азербайджан также заинтересован в производстве подвижной железнодорожной техники – и платформ, и цистерн. Беларусь готова поделиться своим опытом и в этой сфере.

Не менее важное направление – сотрудничество в сельском хозяйстве. Это поставки из Беларуси крупного рогатого скота элитных пород, строительство агрогородков и инфраструктуры, создание молочно-товарных комплексов, развитие фермерских хозяйств. Особенно это актуально для территорий, которые нуждаются в возрождении, отметил глава государства.

Традиционное направление сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном – поставка лесоматериалов. Причем сейчас белорусская сторона готова пойти еще дальше и строить на возрождаемых землях Азербайджана деревянные дома.

Ожидается, что реализацию дорожной карты главы государств проанализируют в ноябре (в это время в Баку состоится международная конференция ООН по изменению климата, и Президент Беларуси планирует принять в ней участие).

Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за 2023 год превысил $400 млн. Но стороны считают, что им по силам, пусть и не сразу, выйти на $1 млрд.

«Это будет очень крупный шаг. Может быть, в два приема мы это сделаем. Сначала в 500 миллионов мы получим товарооборот в течение года-полутора и через определенное время выйдем на миллиард. Мы сделаем для этого все. Если мы, к примеру, покупаем в недружественных странах какой-то товар, который производится здесь, в Азербайджане, мы должны ни на что не глядя (сейчас момент) отказаться от него и купить здесь. Точно так и Азербайджан будет идти нам навстречу», – сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева посетить Беларусь с официальным визитом в любое удобное время для продолжения двустороннего диалога.