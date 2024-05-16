Ильхам Алиев наградил сотрудников Фонда Гейдара Алиева

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении сотрудников Фонда Гейдара Алиева. Об этом сообщает «Азертадж».

В распоряжении лидера Азербайджана говорится:

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана, по случаю 20-летия Фонда Гейдара Алиева постановляю:

За плодотворную деятельность в общественной и культурной жизни Азербайджана наградить следующих сотрудников Фонда Гейдара Алиева:

орденом «Эмек» 3-й степени

Алиеву Афет Алихан гызы

Алиеву Гюльшан Шафа гызы

медалью «Терегги»

Абдуллаева Мухаммеда Иззет оглу

Асланова Джейхуна Хейрулла оглу

Алекберова Руфата Назим оглу

Алиеву Ульвийю Кямал гызы

Гасанову Аян Гуммет гызы

Керимова Рашада Азиз оглу.