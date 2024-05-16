Почему поп Баграт-Гапон внезапно допустил возможность смены своего канадского гражданства?

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Буквально 10 мая тавушско-канадский поп Баграт-Гапон в своем выступлении на очередной протестной акции (перед Ереванским государственным театральным университетом), поблагодарив экс-главу МИД Армении Вардана Осканяна за его предложение священнослужителю стать кандидатом в премьеры страны, подчеркнул наличие у него двойного (канадско-армянского) гражданства, чего он «никогда не скрывал». При этом Баграт раскрыл, что свой канадский паспорт он получил, когда возглавлял Канадскую епархию Армянской апостольской церкви (в течении 10 лет). По его признанию, наличие у него в кармане паспорта Канады «упрощало визиты в разные места по долгу службы».

Вот таким образом объяснился г-н Галстанян, добавив, что на протяжении последних 11 лет он находится в Армении, причем «в самых сложных местах». А уже вслед за этой констатацией тавушский поп заявил следующее: «Баграт Србазан является духовным лидером Тавушской епархии ААЦ, это более высокое призвание, чем стул премьера». Прилюдно зафиксировав отсутствие у него «желания и амбиций» на премьерский пост. Но Србазан был бы не Србазаном, не оставь он определенный должностной люфт (или лазейку) для себя в плане продвижения к власти.

«Всё будет по воле Господа, и так как скажет народ», – громогласно воскликнул он, не преминув по пути сослаться на «принципы, которые сложно переступить». Однако, подчеркнул армянский поп, произнесенное им не является показателем его борьбы за трон премьера.

Несмотря на все присущие ему витиеватости, сопровождающие любое выступление перед толпой, тавушский Гапон открытым текстом продемонстрировал преимущество для него канадского паспорта над армянским. Но что же вдруг произошло в жизни Баграта, ежели спустя всего несколько дней его армянский патриотизм засветился новыми красками? Давайте повнимательнее прислушаемся к произнесенному им в последние дни.

Внезапно глава тавушской епархии свое канадское гражданство обрисовал «всего лишь» документом, паспортом и свидетельством того, «что я жил в этой стране и очень благодарен, что жил». И теперь, через четыре дня после фиксации своего особого пиетета к Канаде и паспорту этой страны, он должен признаться в готовности «каждую секунду» осуществлять шаги, требующиеся (!) «для служения собственной стране – Республике Армения, Республике Арцах, которая злой рукой оказалась вдали от нас». В свете чего он не только готов отказаться от канадского гражданства, но и «полностью посвятить себя армянскому народу», что и делает «сегодня на улице», собрав вокруг себя несогласных с действующей властью. После чего поп знаково произнес, что «канадское гражданство или гражданство вселенной в этом смысле для меня ничего не значат», а потому, «если будет нужно, я откажусь».

Именно данная нота и вызывает смутные сомнения. А что вдруг произошло в течение четырех дней, что привело Баграта к смене канадской ориентации (ну, или, ориентированности на Онтарио) в пользу армянского направления? Наверное, ответ находится прямо на поверхности, в открытых армянских источниках, согласно которым просматривается неспонтанность «внезапного» прозрения тавушского епископа с точки зрения наличествующего внутри него армянского патриотизма. Как видно, в последние дни канадско-армянский Гапон начал оправдываться после получившей распространение информации о растрате им финансовых средств, выделенных для строительства церкви по линии возглавляемой им в свое время канадской епархии. В частности, коснувшись своего председательства в этой епархии на протяжении 10 лет, он тут же вспомнил канадские «епархиальный совет, депутатское собрание, членское собрание, инспекцию», вне которых никакой «путь денег» в данной стране невозможен. Потому, раскрыл страшную тайну Галстанян, в случае конкретизации им сведений по столь «деликатному вопросу» в общине «возникнет лишнее раздражение».

Странно, если не сказать больше. По какой причине в Канаде, всегда позиционирующей себя свободолюбивой, искреннее желание паствы (да и, возможно, заинтересованных фискальных органов) услышать отчет об использовании выделенных для строительства Божьего дома материальных средств должно вызвать раздражение? Может кто-то вразумительно ответить на этот вопрос?

Хотя, возможно, оголтелые сторонники Србазана попытаются оправдать его сегодняшнюю позицию ссылкой на произнесенное им 10 мая о «воле Господа и гласе народа». Хотя, конечно же, в данном контексте просто-напросто сыграл тот самый люфт на возможность премьерства, о чем мы выше сказали.

Ну, а на фоне столь пафосно-трогательной игры на публику священнослужителя, который постепенно перестает метаться между своей гражданской принадлежностью то к Канаде, то к Армении, депутат армянского парламента от правящего «Гражданского договора» Арсен Торосян высказался об «очень тяжелой участи» армянского народа из-за необходимости «разрушения более чем 100-летних мифов и стереотипов» и, прежде всего, «окончательно-основательного» отказа от 1700-летнего мифа «об истории армянской церкви», возжелавшей «принести в жертву государственность Армении».

Поэтому ждем дальнейшего развития событий.

Теймур Атаев