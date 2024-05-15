Исторический день: российские миротворцы официально покидают Карабах (видео) |
Один из главных «ястребов» Евросоюза сделал неожиданное заявление по Украине: «Мы должны быть реалистами» |
Яшар Алиев написал Гутерришу о лживым заявлениях французов на заседании Совбеза ООН |
Ночное экстренное заседание у Эрдогана: прокуратура Анкары перешла к расследованию |
Главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии прилетели в Тбилиси поддержать протестующих |
Российские войска неожиданно сменили тактику наступления в Харьковской области |
Эрдоган созвал экстренное заседание из-за возможной угрозы переворота |
Путин назвал шокирующее число введенных против России санкций |
Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные отошли в районах Волчанска и Лукьянцев |
Главное Мир

Зурабишвили пообещала не вступать в «лживые переговоры» в рамках своего вето

Зурабишвили пообещала не вступать в «лживые переговоры» в рамках своего вето

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время переговоров с главами МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии рассказала им о событиях в стране после принятия закона об иностранных агентах, пообещав не вступать в «лживые переговоры» в рамках своего вето.

Ее слова приводит издание Sova.

По словам Зурабишвили, она не станет вступать в «фальшивые, искусственные, лживые переговоры в рамках своего вето».

«Я не изменю духу, который сегодня присутствует в этой стране… Наши друзья будут распространять это послание повсюду, чтобы никто не подумал, что вы можете использовать президента Грузии, чтобы спасти лицо этого правительства», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, в ходе переговоров речь шла о том, «насколько тяжелая точка была поставлена» после принятия законопроекта. Она подчеркнула, что действующее правительство «пошло своим путем».

Теги:
Из этой рубрики
Макрон созывает экстренное заседание на фоне восстания в Новой Каледонии
Мир

Макрон созывает экстренное заседание на фоне восстания в Новой Каледонии

2024/05/15, 12:38
Зурабишвили пообещала не вступать в «лживые переговоры» в рамках своего вето
Мир

Зурабишвили пообещала не вступать в «лживые переговоры» в рамках своего вето

2024/05/15, 12:25
ВСУ атаковали Татарстан
Мир

ВСУ атаковали Татарстан

2024/05/15, 11:15
Лавров: Россия вместе с ОИС будет бороться с исламофобией в мире
Мир

Лавров: Россия вместе с ОИС будет бороться с исламофобией в мире

2024/05/15, 11:09
Один из главных «ястребов» Евросоюза сделал неожиданное заявление по Украине: «Мы должны быть реалистами»
Мир

Один из главных «ястребов» Евросоюза сделал неожиданное заявление по Украине: «Мы должны быть реалистами»

2024/05/15, 11:05
Ночное экстренное заседание у Эрдогана: прокуратура Анкары перешла к расследованию
Мир

Ночное экстренное заседание у Эрдогана: прокуратура Анкары перешла к расследованию

2024/05/15, 10:49
Зеленский отменил свой визит в Испанию и Португалию из-за наступления России
Мир

Зеленский отменил свой визит в Испанию и Португалию из-за наступления России

2024/05/15, 09:47
Ким Чен Ын с дочерью приняли участие в церемонии открытия новой улицы в Пхеньяне (фото)
Мир

Ким Чен Ын с дочерью приняли участие в церемонии открытия новой улицы в Пхеньяне (фото)

2024/05/15, 09:40
МИД Индии ответил Вашингтону в связи с портом Чабахар
Мир

МИД Индии ответил Вашингтону в связи с портом Чабахар

2024/05/15, 09:27