Зурабишвили пообещала не вступать в «лживые переговоры» в рамках своего вето

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время переговоров с главами МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии рассказала им о событиях в стране после принятия закона об иностранных агентах, пообещав не вступать в «лживые переговоры» в рамках своего вето.

Ее слова приводит издание Sova.

По словам Зурабишвили, она не станет вступать в «фальшивые, искусственные, лживые переговоры в рамках своего вето».

«Я не изменю духу, который сегодня присутствует в этой стране… Наши друзья будут распространять это послание повсюду, чтобы никто не подумал, что вы можете использовать президента Грузии, чтобы спасти лицо этого правительства», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, в ходе переговоров речь шла о том, «насколько тяжелая точка была поставлена» после принятия законопроекта. Она подчеркнула, что действующее правительство «пошло своим путем».