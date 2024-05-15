Лавров: Россия вместе с ОИС будет бороться с исламофобией в мире

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Россия совместно с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) продолжит борьбу с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире.

Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес участников Форума молодых дипломатов стран ОИС, передает ТАСС.

Конференция проводится на полях международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Готовы и далее совместно с ОИС способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности, бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией и другими формами расовой, этнокультурной нетерпимости», – акцентировал внимание глава дипведомства РФ.

«Россия – крупнейшая евразийская держава, государство-цивилизация – традиционно поддерживает честное и взаимоуважительное отношение с мусульманскими странами, – подчеркнул Лавров. – Нас прочно объединяет твердая приверженность культурной, цивилизационной самобытности народов мира, их естественному праву беречь свои традиции и историю, самим определять пути своего развития».

Россия, заявил министр иностранных дел, является последовательным сторонником формирования более справедливого, демократичного и опирающегося на принципы Устава ООН многополярного миропорядка.