Ким Чен Ын с дочерью приняли участие в церемонии открытия новой улицы в Пхеньяне (фото)

268 Просмотров

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э 14 мая приняли участие в церемонии открытия новой улицы в столице страны, Пхеньяне.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Новая улица, имеющая название «Чонви» («Авангард»), представляет собой современный архитектурный комплекс, состоящий из 80-этажного жилого дома, многоэтажных и высотных жилых зданий и других строений общественного пользования. Отмечается, что улица стала «подарком Родине и народу» от возводивших ее представителей авангарда молодежи КНДР.

Ким Чен Ын, чье прибытие было встречено приветственной музыкой и восторженными криками «Мансе!» («Ура!»), назвал молодежь страны гордостью КНДР и выразил твердую уверенность в будущей победе дела строительства социалистического государства. После этого Ким Чен Ын в присутствии других руководителей Трудовой партии Кореи и КНДР торжественно перерезал красную ленту.

Мероприятие завершилось праздничным концертом и салютом.