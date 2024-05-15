Дэвид Бекхэм рассказал о браке с Викторией

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Футболист Дэвид Бекхэм публично высказался о браке с дизайнером Викторией. Об отношениях он рассказал в подкасте SmartLess.

«Мы взглянули друг на друга и подумали: «Я не знаю, как мы пережили последние 27 лет, но мы пережили, и у нас удивительная семья», — начал футболист.

Он также добавил, что ему повезло, что встретил Викторию, поскольку хотел иметь детей молодым.

«Я всегда хотел иметь детей, которые пережили бы мою карьеру вместе со мной, и мне повезло, что все трое мальчиков застали большинство команд, за которые я играл, и это стало для меня действительно важной частью жизни», — рассказал он.

Виктория познакомилась с будущим супругом Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей есть сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.