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Главное Мир

Citroen разработал автомобиль с двумя кабинами (видео)

Citroen разработал автомобиль с двумя кабинами (видео)

У Citroen Jumper 2024 появилась нестандартная версия – Relay Back to Back. Она имеет две кабины – спереди и сзади. Об этом идет речь на сайте французского производителя.

В основе авто лежат два стандартных шасси Citroen Jumper/Relay. Они соединены по раме. Обе кабины полностью функциональны. У них колеса поворачиваются, а также руль и педали.

Управлять автомобилем можно из любой кабины, для этого необходимо зафиксировать колеса в другой кабине и перевести КПП на нейтральную передачу.

В авто два 2,2-литровых 140-сильных турбодизеля и две коробки передач.

Стоимость Citroen Relay Back to Back составляет $45300 с кондиционером и 5-дюймовым тачскрином.

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