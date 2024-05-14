Citroen разработал автомобиль с двумя кабинами (видео)

У Citroen Jumper 2024 появилась нестандартная версия – Relay Back to Back. Она имеет две кабины – спереди и сзади. Об этом идет речь на сайте французского производителя.
В основе авто лежат два стандартных шасси Citroen Jumper/Relay. Они соединены по раме. Обе кабины полностью функциональны. У них колеса поворачиваются, а также руль и педали.
Управлять автомобилем можно из любой кабины, для этого необходимо зафиксировать колеса в другой кабине и перевести КПП на нейтральную передачу.
В авто два 2,2-литровых 140-сильных турбодизеля и две коробки передач.
Стоимость Citroen Relay Back to Back составляет $45300 с кондиционером и 5-дюймовым тачскрином.