В Архангельске загорелся теплоход (обновлено, фото, видео)

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14/05 00:07 Людей внутри горящего в Архангельске судна «М.В. Ломоносов» нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет», — уточнили в ведомстве. По информации МЧС, с пламенем борются 37 специалистов и 10 единиц техники.

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23:26 Пожар вспыхнул на теплоходе «М.В. Ломоносов», который находится в сухом доке в Архангельске, сообщили в ГУМЧС по Архангельской области.

«Поступило сообщение о пожаре на теплоходе «М.В. Ломоносов». Судно в сухом доке. Объявлен ранг №2″, – говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 936 квадратных метров.