Иванишвили отказал помощнику Блинкена во встрече

161 Просмотров

Основатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказал помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену, который посетит Тбилиси 14 мая, во встрече. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Была озвучена просьба в связи со встречей [О’Брайена] с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом», – сказал Кобахидзе. Он выразил надежду, что на его встрече с помощником госсекретаря США речь зайдет об установлении прямого авиасообщения между странами.