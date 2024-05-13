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Израильские дипломаты возвращаются в Турцию

Израильские дипломаты возвращаются в Турцию

Власти Израиля в начале мая стали постепенно возвращать своих дипломатов в Турцию. Об этом сообщает британский журнал Middle East Eye со ссылкой на неназванные израильские источники.

Турецкий дипломатический источник ранее заявлял, что все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще 19 октября. В декабре министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что посол страны не вернется в Турцию, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Так как Израиль отозвал своего посла на фоне рисков безопасности, страна пытается постепенно вернуть своих дипломатов (в Турцию)», – рассказал журналу израильский источник.

Турецкий источник также подтвердил Middle East Eye постепенный возврат израильских дипломатов «на рабочие места». По его словам, дипломатическое представительство Турции в Израиле не сокращалось после нападения 7 октября. Посольство Турции в Тель-Авиве и консульство в Иерусалиме остались открытыми, для консультаций был отозван только посол.

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