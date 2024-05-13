Испания готовит Украине пакет помощи, включающий 19 танков Leopard 2

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Министерство обороны Испании завершит к 30 июня подготовку нового пакета военной помощи Украине, сообщает газета El País.

«До 30 июня Министерство обороны завершит подготовку нового пакета военной помощи, включающего крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, ручные и крупнокалиберные пулеметы, … а также первые десять боевых танков из партии 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в ремонте», – отмечает газета.

В рамках пакета также будет предусмотрена отправка боевых машин пехоты, противотанковых средств и артиллерийских гаубиц.