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NYT: Наступление РФ на Харьков может вынудить Зеленского пойти на переговоры

NYT: Наступление РФ на Харьков может вынудить Зеленского пойти на переговоры

Наступление Вооруженных сил РФ на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, наступление российских войск на Харьков может окончательно деморализовать украинцев и их союзников. В частности, у них может создаться впечатление, что после двух лет в зоне «спецоперации», сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в ситуации в районах боевых действий «мало что изменилось».

Это в свою очередь приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией, полагает издание.

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