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Протесты в Тбилиси проходят в спокойной обстановке (обновлено, видео)

Протесты в Тбилиси проходят в спокойной обстановке (обновлено, видео)

21:42 Акция протеста против закона об иноагентах проходит спокойно. Собравшиеся слушают спикеров, а в перерывах между их речами – музыку. Полиции и спецназа рядом нет.

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19:45 В Тбилиси несколько сотен человек, выступающих против законопроекта об иноагентах, устроили митинг у здания парламента. Об этом пишет ТАСС. Большую часть протестующих составляют студенты вузов.

Движение транспорта на проспекте Руставели, где находится парламент, перекрыто. На месте дежурят правоохранители.

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08:29 Протестующие в Тбилиси не спали всю ночь, чтобы утром не пустить депутатов в здание парламента и не дать им принять закон об иноагентах в окончательном чтении.

Однако полиция смогла оттеснить людей от входа. Как сообщают местные СМИ, митингующие не расходятся.

В соцсетях местные жители публикуют кадры, на которых запечатлены стычки с полицией.

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