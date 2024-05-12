Сырский заявил, что попытки РФ прорвать украинскую оборону остановлены

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Ситуация на фронте остается обостренной: противник активно атакует украинские подразделения по нескольким направлениям с целью продвижения вглубь территории Украины.

Силы обороны ведут жестокие оборонительные бои, попытки российских военных прорвать украинскую оборону остановлены.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, информирует FREEДОМ.

«Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые», — проинформировал он.

Сырский остановился на ситуации в Харьковской области, отметив, что на этой неделе она существенно обострилась.

«В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка — сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение», — отметил главнокомандующий ВСУ.

Ситуацию на Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях он назвал очень динамичной: идут горячие бои, в одних районах частичный успех имеет противник, в других Силы обороны вытесняют врага и улучшают свое тактическое положение.

На Краматорском направлении, по словам Александра Сырского, противник не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города, а также безрезультатно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановления боеспособности бригад.