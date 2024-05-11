В освобожденные населенные пункты до конца года вернутся более 25 тыс. человек (фото) |
«Шуша всегда на высоте своего величия». Полный текст сегодняшнего выступления главы ИСЕСКО |
Еще один подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено, видео) |
Украинцы сбили вражеский Су-25 |
Россия выслала в Азербайджан 5 человек |
Макрон вновь поднял вопрос об отправке войск в Украину |
Американский Конгресс принялся угрожать Грузии санкциями из-за закона об иноагентах |
Нидерланды отстранили от финала «Евровидения», известна причина (обновлено) |
«Шуша не прогнулась в оккупации». Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео) |
Главное Мир

В Польше сократилось число украинских беженцев

В Польше сократилось число украинских беженцев

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польше проживало от 1,5 до 2 миллионов украинцев, еще 1,3 млн украинцев выехали в Польшу после 24 февраля 2022 года. Однако сейчас количество беженцев из Украины уменьшилось до 950 тысяч. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, передает  «Укринформ».

Он отметил, что в Польше проживают многие граждане Украины, которые работают и платят налоги.

«Присутствие украинцев на польском рынке – это плюс 1% к ВВП Польши. Это огромные средства», – подчеркнул Зварич.

Он добавил, что за последние два года в Польше украинцы зарегистрировали более 30 тысяч компаний малого и среднего бизнеса.

Зварыч подчеркнул, что Польша готовится продлить статус временной защиты для украинцев до 30 сентября 2025 года, что предусматривает соответствующую финансовую помощь. В то же время, власть усилит контроль за теми украинцами, кто такой помощью злоупотребляет.

Теги:
Из этой рубрики
В Тбилиси возобновились протесты (видео)
Мир

В Тбилиси возобновились протесты (видео)

2024/05/11, 21:43
В Польше сократилось число украинских беженцев
Мир

В Польше сократилось число украинских беженцев

2024/05/11, 21:31
Эмине Эрдоган: Палестинские матери - пример сопротивления (фото)
Мир

Эмине Эрдоган: Палестинские матери – пример сопротивления (фото)

2024/05/11, 21:17
Польша укрепляет границу с Беларусью
Мир

Польша укрепляет границу с Беларусью

2024/05/11, 19:48
В Бразилии во время наводнения в прямом эфире спасли лошадь (видео)
Мир

В Бразилии во время наводнения в прямом эфире спасли лошадь (видео)

2024/05/11, 19:18
Киму показали обновленную РСЗО (фото)
Мир

Киму показали обновленную РСЗО (фото)

2024/05/11, 18:00
Задержанный в ходе беспорядков в Тбилиси действовал по приказу оппозиции (видео)
Мир

Задержанный в ходе беспорядков в Тбилиси действовал по приказу оппозиции (видео)

2024/05/11, 14:41
Задержанного в России армянского экс-депутата неожиданно освободили (обновлено)
Мир

Задержанного в России армянского экс-депутата неожиданно освободили (обновлено)

2024/05/11, 14:24
В Ереване возобновились протесты, десятки человек задержаны (обновлено, видео)
Мир

В Ереване возобновились протесты, десятки человек задержаны (обновлено, видео)

2024/05/11, 14:01