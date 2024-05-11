В Польше сократилось число украинских беженцев

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До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польше проживало от 1,5 до 2 миллионов украинцев, еще 1,3 млн украинцев выехали в Польшу после 24 февраля 2022 года. Однако сейчас количество беженцев из Украины уменьшилось до 950 тысяч. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, передает «Укринформ».

Он отметил, что в Польше проживают многие граждане Украины, которые работают и платят налоги.

«Присутствие украинцев на польском рынке – это плюс 1% к ВВП Польши. Это огромные средства», – подчеркнул Зварич.

Он добавил, что за последние два года в Польше украинцы зарегистрировали более 30 тысяч компаний малого и среднего бизнеса.

Зварыч подчеркнул, что Польша готовится продлить статус временной защиты для украинцев до 30 сентября 2025 года, что предусматривает соответствующую финансовую помощь. В то же время, власть усилит контроль за теми украинцами, кто такой помощью злоупотребляет.