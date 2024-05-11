«Шуша не прогнулась в оккупации». Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео)

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Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии VII Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше.

Глава государства выступил на мероприятии, сообщает «Азертадж».

Президент страны заявил:

Как вам известно, город Шуша объявлен культурной столицей исламского мира. Хочу выразить благодарность за это решение ИСЕСКО, ее руководству, странам-членам ИСЕСКО – братским странам. Шуша удостоена этого почетного звания, и мы воспринимаем это как знак очередной поддержки, уважения исламского мира к Азербайджану.

Азербайджанский город не впервые удостаивается этого почетного звания. В 2009 году культурной столицей исламского мира был объявлен Баку, а в 2018 году – город Нахчыван. На этот раз это почетное звание будет носить культурная столица Азербайджана – Шуша.

Мы осуществляем последовательную деятельность в направлении исламской солидарности. Азербайджан прилагает большие усилия для объединения исламского мира, укрепления исламской солидарности.

В нашей стране проводятся многие международные мероприятия, музыкальные фестивали, культурные мероприятия. Конечно, тот факт, что город Шуша является культурной столицей исламского мира, даст нам дополнительную возможность донести нашу культуру как до общественности мусульманских стран, так и до мировой общественности.

Шуша – родина многих гениальных деятелей культуры. Родившиеся и выросшие в Шуше выдающиеся, гениальные деятели культуры – источник нашей гордости. Шуша исторически была известна как центр культуры не только в Азербайджане, но и в целом в Кавказском регионе и на более широкой географии. Творчество деятелей культуры Шуши всегда привлекало большое внимание.

Мы 28 лет жили без Шуши. Как шушинцы, так и весь азербайджанский народ хранят и будут хранить в своей памяти эти годы как годы моральных страданий. Вчера был предпринят очередной шаг по возрождению города Шуша, после долгого перерыва первые жители вернулись в родной город и поселились в нем. Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша. Шуша, в подлинном смысле слова, возрождается. Многие исторические и религиозные памятники в Шуше были полностью разрушены захватчиками в период оккупации. В настоящее время отреставрированы четыре мечети, в других мечетях ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Несмотря на оккупацию, Шуша смогла сохранить свой дух – азербайджанский дух. Возвратившись в Шушу после ее освобождения, каждый из нас видел это, и мы видим это неоднократно. Каждый, кто приезжает в Шушу, воочию видит, что здесь царит азербайджанский дух. Шуша не прогнулась во время оккупации, плена. И мы, представители азербайджанского народа, должны были вернуться в Шушу, вернуться, проливая кровь, неся потери. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Освобождение города Шуша, освобождение в результате городских боев является яркой страницей нашей истории.

Как я уже отметил, хотя Шуша известна как центр культуры, в настоящее время она также является символом героизма, символом победы и символом мира. Потому что именно после освобождения Шуши оккупанты полностью осознали, что сопротивление ничего им не даст, и, таким образом, сегодня мы по праву можем назвать Шушу символом мира.

Я искренне приветствую иностранных гостей. Нынешний фестиваль «Харыбюльбюль» посвящен этому событию – объявлению города Шуша культурной столицей исламского мира. Сегодня коллективы многих мусульманских стран продемонстрируют свое мастерство на священной для нас Джыдыр дюзю. Это станет праздником единства, это станет праздником солидарности. В то же время это место, которое демонстрирует несгибаемый дух азербайджанского народа, и до оккупации, и в период оккупации, и после того, как был положен конец оккупации, было и остается для каждого из нас родным и дорогим. Наши героические солдаты и офицеры, взобравшись вот на эти отвесные скалы, с легким оружием освободили город от врага.

Уверен, что отныне на азербайджанских землях вечно будет мир. Желаю, и уверен, что этого желает весь азербайджанский народ, чтобы под этим небом никогда больше не был слышен грохот пушек. Пусть отныне здесь раздаются звуки музыки. Спасибо.

