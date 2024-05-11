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Задержанный в ходе беспорядков в Тбилиси действовал по приказу оппозиции (видео)

Задержанный в ходе беспорядков в Тбилиси действовал по приказу оппозиции (видео)

Один из задержанных по делу о беспорядках на акциях протеста в Тбилиси заявил, что действовал по заданию оппозиционных политиков. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

«Задержанный сказал, что добровольно обратился к политическим лидерам и выразил готовность выполнить указанное ими задание в обмен на деньги. Основной задачей было оскорбить сотрудников полиции, разозлить и спровоцировать их, привлечь внимание правоохранителей, а также нанести ущерб различной полицейской инфраструктуре. Задержанный получил 1200 лари (около $450), повредил полицейский автомобиль, а кадры опубликовал в соцсети. Это было частью поручения», — сообщает МВД Грузии.

Всего по делу о беспорядках на демонстрациях против закона об «иноагентах» задержаны шесть человек. Все они останутся в заключении до окончания следствия.

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