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В Париже отметили день рождения Гейдара Алиева (фото, видео)

В Париже отметили день рождения Гейдара Алиева (фото, видео)

В Париже состоялось мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии, организованном посольством Азербайджанской Республики во Франции, приняли участие французские политики, дипломаты, деятели искусства, представители местной общественности, а также азербайджанской диаспоры, сообщает «Репорт».

Посол Лейла Абдуллаева рассказала об исключительных заслугах Гейдара Алиева в становлении независимого Азербайджана. Дипломат рассказала о дальновидной политике общенационального лидера азербайджанского народа в направлении развития государства в экономической, военной и социальной сферах, повышения авторитета страны на международной арене.

На мероприятии первый посол Франции в Азербайджане Жан Перрен и второй посол Жан-Пьер Жину поделились с гостями своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, рассказали о визите великого лидера во Францию, встрече с президентом Франции Франсуа Миттераном, договоре о дружбе между двумя странами и других исторических событиях.

Мероприятие продолжилось концертной программой, посвященной памяти великого лидера. Пианистка Саида Зульфугарова, оперный певец Тимур Абдикиев, французский виолончелист Лор Вольпато исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

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